Прес-служба Литвина сама придумала, що сказав президент ПАРЄ?

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлут ЧАВУШОГЛУ не засуджував дії опозиції в українському парламенті.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член української делегації у ПАРЄ, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ, про це сам Президент Асамблеї заявив представникам української опозиції у ПАРЄ під час зустрічі 28 квітня.

“Нам дуже приємно, що Президент ПАРЄ спростував ту інформацію, яка почала розповсюджуватися від прес-служби спікера про те, що нібито він засудив дії опозиції”, - сказав С.СОБОЛЄВ.

“Ми довели, що сталося у парламенті, і він чітко сказав, що ніколи не втручається у внутрішні справи парламенту. Його питання було виключно питанням його ставлення до спікера парламенту, але в жодному разі не засудження опозиції чи більшості, бо це він не має права робити. Тому мені здається, що всі спекуляції щодо цього повинні бути зняті”, - додав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Управління забезпечення міжпарламентських зв`язків Апарату Верховної Ради України розповсюдило повідомлення, згідно з яким голова ВР Володимир ЛИТВИН та президент ПАРЄ М.ЧАВУШОГЛУ обговорили по телефону ситуацію, що склалася 27 квітня в українському парламенті.

”Президент ПАРЄ засудив варварські дії депутатів від опозиції щодо українського парламенту під час сьогоднішнього засідання. М.ЧАВУШОГЛУ висловив солідарність з головою Верховною Ради України і підтримку йому у цій ситуації”, - зазначалось у повідомленні.

28 квітня представники української опозиції в ПАРЄ звернулися до Президента Асамблеї М.ЧАВУШОГЛУ з листом, у якому просили прокоментувати цю інформацію.

27 квітня під час ратифікації угоди з Росією про Чорноморський флот у Верховній Раді відбулися бійки між депутатами від коаліції та опозиції.