Янукович хоче поділитися з Лукашенком досвідом євроінтеграції

Між Україною та Білоруссю завжди були, є і будуть питання, що вимагають врегулювання як з точки зору економічних відносин, так і з точки зору справ інших країн. «Ми завжди знали, як об’єднатися, щоб захищати національні інтереси», – заявив Президент України Віктор Янукович, звертаючись до свого білоруського колеги Олександра Лукашенка на початку зустрічі голів двох держав у Мінську.

Зокрема Янукович звернув увагу на питання роботи Білорусі у напрямку наближення білоруського законодавства до європейського, та крокам, які здійснює Білорусь для вступу до Ради Європи. «Я знаю, що ви робите послідовні кроки для вступу до Ради Європи. Україна у цьому питанні більше просунулася вперед, тож вважаю, що наш досвід буде цікавий для Білорусі», – цитує Януковича прес-служба Президента.

Він окремо відзначив, що треба взяти до уваги той факт, що Україна наступного року буде головувати у Раді Європи, і «у зв’язку з цим відкриваються нові можливості».

Президент також підкреслив, що в Україні вже здійснюється адаптація національного законодавства до європейського.

Він також зауважив, що цікавим і необхідним питанням для обох держав, безумовно, є відкриття європейських ринків.

У свою чергу, звертаючись до Віктора Януковича, Президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначив, що радий вітати Президента України на його історичній батьківщині. Та зауважив, що відносини двох держав треба побудувати так, щоб люди в обох країнах жили гідно. «Щоб ми як європейські держави не відрізнялися від тих країн Європи, з якими ми межуємо», – зазначив Президент Білорусі.