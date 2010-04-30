Голова правління Центру політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає, що на сьогодні у зовнішній політиці України акцент зроблено на російський напрямок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ФЕСЕНКО сказав на прес-конференції.

За словами політолога, квітень був періодом підвищеної зовнішньополітичної активності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Найбільш інтенсивний рух в активності Президента на російському напрямі. ЯНУКОВИЧ і МЕДВЕДЄВ ідуть на рекорд: за два місяці президентства ЯНУКОВИЧА вони зустрілися п’ять разів”, - сказав В.ФЕСЕНКО. При цьому він нагадав, що у травні також буде як мінімум дві зустрічі президентів України та Росії.

“Думаю, що рекорд буде точно. Ніколи не було, навіть за часів Леоніда КУЧМИ, щоб керівники України та Росії зустрічалися в щотижневому режимі”, - додав експерт.

В.ФЕСЕНКО вважає, що це “фактично формування стратегічного партнерства між Україною та Росією”.

За словами політолога, політичним стилем нової влади є “тактика танкової атаки”, коли ставка робиться на швидкі, жорсткі і результативні дії, незважаючи на формальні політико-правові перешкоди, критику опозиції та реакцію громадської думки.

Він також вважає, що у зовнішній політиці ставка робиться на помітні символічні поступки зовнішньополітичним партнерам в обмін на швидкі і конкретні дивіденди для керівництва країни.

В.ФЕСЕНКО також відзначив, що спостерігається формування українського владного тандему, у якому В.ЯНУКОВИЧ - керманич, а Микола АЗАРОВ - виконавець та офіційний заступник.