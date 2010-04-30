Ющенко буде з Тимошенко в опозиції, але...

Екс-президент Віктор Ющенко готовий працювати в опозиції і з екс-прем`єром Юлією Тимошенко, однак не буде підтримувати її в поверненні до влади.

"Якщо боротися проти речей, які шкодять українському державному становленню, то для цього треба консолідуватися з усіма", - сказав він в ефірі Радіо "Свобода" у четвер.

"Якщо йдеться про те, чи підтримувати Тимошенко в приході до влади - я глибоко переконаний, що ні", - заявив Ющенко.

Він зауважив, що ідеологія Тимошенко та чинного президента Віктора Януковича - "це ідеологія одного порядку", але з Тимошенко-президентом могло б бути ще гірше.

На запитання, чи здивував чимось Янукович, Ющенко відповів: "єдиним - швидкістю".

Екс-президент вважає, що чинний глава держави допустився низки "політичних, етичних та державницьких помилок", - зокрема, висловивши у Парламентській асамблеї Ради Європи переконання, що "Голодомор не був геноцидом" проти українського народу.

Цим Янукович, на думку Ющенка, пішов всупереч знанням та переконанням тих громадян, чиї роди пережили Голодомор, а це не сприяє об`єднанню України.

Екс-президент нагадав, що є рішення суду про визнання організації Сталіним та тогочасним керівництвом Радянського Союзу штучного голоду в Україні у 1932-33 роках - злочином, геноцидом проти українців.

На думку Ющенка, на рішення ПАРЄ, яке підтримало позицію Януковича та російської делегації, вплинула недостатня обізнаність у темі Голодомору.

"Це ще працює історія за "Коротким курсом ВКП" Сталіна", - сказав колишній президент.

А те, що відбулося в Верховній Раді України 27 квітня під час ратифікації угоди щодо пролонгації терміну базування Чорноморського флоту Росії в Криму, Ющенко назвав "політичним Чорнобилем".

"Це так приблизно, як війська Муравйова, які прийшли в Київ після того, як хлопці під Крутами програли нерівний бій, і в Києві був триденний розбій. Оце так я би проілюстрував те, що я бачив у парламенті два дні тому", - сказав екс-президент.

Ющенко повідомив, що планує скликати форум українських демократичних сил для вироблення плану дій непокори нинішній владі - адже опозиція в має бути консолідованою, оскільки є небезпека суверенітету України.

Українська правда