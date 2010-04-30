Тимошенко не радять збирати масові акції до осені

Деякі українські політологи радять лідеру опозиції Юлії ТИМОШЕНКО дочекатися розчарування людей у Президентові Вікторові ЯНУКОВИЧУ, а потім збирати масові акції протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції в Києві директора Міжнародного інституту демократії Сергія ТАРАНА, політолога Володимира ЦИБУЛЬКА та заступника директора Агентства моделювання ситуацій Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО.

Зокрема, С.ТАРАН зауважив, що для проведення масових акцій опозиція має мобілізувати не лише тих виборців, які свого часу голосували проти чинної влади, а й тих, хто голосував проти всіх, і тих, хто через деякий час розчарується у новій владі.

«Необхідно, щоб люди розчарувалися, побачили, хто такий ЯНУКОВИЧ. Тому раніше, ніж під осінь, це (маються на увазі масові акції протесту – УНІАН) проводити не варто», - сказав С.ТАРАН.

При цьому він пояснив, що «коли громадяни побачать, що економічно від нової влади вони нічого не отримали, тоді цей спротив варто проводити».

С.ТАРАНА підтримав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, зауваживши, що такого роду акції «краще проводити під осінь, під місцеві вибори».

Разом з тим В.ЦИБУЛЬКО висловив переконання, що реальний спротив можна зробити тільки за умови створення «багатоголової опозиції». Тобто, як пояснив він, всім політичним лідерам, які вважають себе опозиціонерами, потрібна консолідована угода, яку можна досягнути чи укласти навіть за умови створення «симульованого круглого столу».