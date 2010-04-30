Янукович звільнив адмірала Тенюха
15:34, 30 квітня 2010Політика
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З правом носіння військової форми
|Ігор Тенюх
Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА, текст якого розміщено на сайті глави держави.
І.ТЕНЮХА звільнено у запас за станом здоров`я з правом носіння військової форми одягу.
Як повідомляв УНІАН, Президент України своїм указом 17 березня 2010 року звільнив адмірала І.ТЕНЮХА з посади командувача ВМС України і зарахував його в розпорядження міністра оборони.
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