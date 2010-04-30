Янукович звільнив адмірала Тенюха

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив колишнього командувача Військово-Морських сил Збройних сил України Ігоря ТЕНЮХА з військової служби.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА, текст якого розміщено на сайті глави держави.

І.ТЕНЮХА звільнено у запас за станом здоров`я з правом носіння військової форми одягу.

Як повідомляв УНІАН, Президент України своїм указом 17 березня 2010 року звільнив адмірала І.ТЕНЮХА з посади командувача ВМС України і зарахував його в розпорядження міністра оборони.