Тимошенко про жарти Путіна та пластилінового Януковича

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО розцінює сьогоднішню пропозицію російського прем’єра Володимира ПУТІНА про об’єднання «Нафтогазу України» і «Газпрому» як повне поглинання Росією України.

Про це йдеться у її коментарі щодо можливого об’єднання «Нафтогазу України» і «Газпрому», повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ

“Пропозицію об’єднати «Газпром» та «Нафтогаз», яка пролунала на зустрічі прем’єр-міністрів України та Росії, можна було б розглядати як жарт, якби на наших очах щоденно не здійснювався масштабний план ліквідації незалежної держави Україна”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, почали з Криму, а вже сьогодні оголосили про створення так званих спільних підприємств на базі ключових, життєво важливих стратегічних об’єктів державної власності. “Українсько-російські СП із “Нафтогазом”, “Енергоатомом”, “Турбоатомом”, “Укртелекомом”, “Укрзалізницею”, авіапромом - це не об’єднання зусиль на партнерських засадах, а повне поглинання Росією України. Наш, український, пакет в такому «СП» буде навіть не мінорітарним, наша власність буде просто розчинена в безкрайніх просторах Росії”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона прогнозує, що 17 травня під час візиту до Києва Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА все це буде, очевидно, підписано як угоди. “Однак рішення, побудовані на безхребетності партнерів по переговорах, не створять тієї міцної та стабільної основи, на якій мають ґрунтуватися відносини України та Росії”, - констатувала вона.

“Я розумію, що з пластилінового ЯНУКОВИЧА можна ліпити все що завгодно, тут творчість нічим не обмежена, його діагноз очевидний, це - деменція. Однак «януковичі» приходять та відходять, Україна ж, її інтереси, народ – назавжди”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.