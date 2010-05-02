У Львові створять музейний комплекс тоталітарних режимів

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про створення Меморіального музейного комплексу тоталітарних режимів «Територія терору».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, це буде перший в Україні меморіальний комплекс під відкритим небом, розташований на території колишньої пересильної тюрми.

Музей міститиме виставкові зали, експозиції, об’єкти монументального та ландшафтно-паркового мистецтва, інші концептуальні інсталяції.

Як зазначив у коментарі УНІАН автор проекту Тарас ЧОЛІЙ, меморіальний комплекс створюється з метою увіковічення пам’яті сотень тисяч людей, «які були знищені в часи тоталітарних режимів, мільйонів репресованих, представників українського, польського, єврейського та інших народів».

«Метою музею є дослідження архівних матеріалів, збір свідчень, а також підготовка експозицій і навчальних програм, спрямованих на виховання молодого покоління, усвідомлення ними історії та відповідальності перед пам’яттю людей, які загинули, відстоюючи своє право на свободу», - зауважив Т.ЧОЛІЙ.