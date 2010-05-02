ЗМІ: ЧФ РФ орендуватиме землю в Криму незаконно

Оренда земельних ділянок у Криму, використовуваних Чорноморським флотом РФ, відбуватиметься на підставі одного «комплексного» договору, що входить у суперечність з українським законодавством. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело.

Дискусія з цього приводу тривала між Україною і РФ з січня 2008 року, коли МЗС України нотою передало російській стороні зведену інформацію про конфігурацію й площі земельних ділянок, що їх використовує ЧФ на території України.

Тоді каменем спотикання між сторонами стала методика: Україна вважала, що договори на оренду треба складати на кожен об`єкт і земельну ділянку, як того вимагає законодавство, на яке є пряме посилання в Угоді про взаєморозрахунки, а Росія наполягла на тому, що все потрібно оформити як єдиний комплекс, попри те, що об`єкти ЧФ розміщені в різних частинах АРК, і Земельний кодекс не передбачає можливості оренди на таких умовах.

За наявною у «ДТ» інформації, українська сторона погодилася на умови РФ.