У Азарова анонсували ще чотири угоди з Росією

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО розраховує, що Україна і Росія в жовтні 2010 р. підпишуть чотири базові угоди щодо безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора ввечері в Брянську (РФ) під час відкриття сьомого засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

«Я підтверджую наміри української сторони цього року підписати чотири базові угоди щодо безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях і Керченській протоці, і не бачу ніяких перешкод, які б нам не дозволили на зустрічі двох прем`єрів, що запланована наприкінці жовтня, підписати ці угоди», - сказав він.

Як уточнив К.ЄФИМЕНКО на прес-конференції після засідання, ці 4 документи стосуються безпеки судноплавства на водних шляхах. «Це угода про координацію дій диспетчерських морських служб у Чорному, Азовському морі, Керченській протоці, угода взагалі щодо проведення суден у Керченській протоці, угода про використання внутрішніх водних ресурсів і угода про морський та авіаційний порятунок на морі», - зазначив К.ЄФІМЕНКО.

При цьому він нагадав, що угоди про безпеку судноплавства планувалося підписати ще в 2004 р.

На засіданні підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії, зокрема, сторони домовилися до кінця липня 2010 р. провести засідання спільної експертної групи з розробки нормативних документів щодо безпеки судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці. Зокрема, під час засідання планується розглянути проекти Положення про взаємодію центрів управління рухом суден у Керченській протоці і про порядок проходу суден Керченською протокою, проект міжурядової угоди про порядок та умови плавання суден внутрішніми водними шляхами. Крім того, сторони до кінця липня 2010 р. розглянуть питання створення Морської спільної комісії, метою якої є забезпечення співпраці у сфері морського судноплавства в акваторії Азовського моря і Керченської протоки.