Коаліція збирається вибити крісло з-під Томенка?

Наступного пленарного тижня коаліція планує розглянути питання стосовно заступників голови Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції Партії регіонів.

Зокрема, у вівторок, 11 травня, на голосування планується винести питання призначення першим заступником голови Верховної Ради члена фракції КПУ Адама МАРТИНЮКА.

Співрозмовник агентства нагадав, що 27 квітня були внесені зміни до Регламенту ВР у частині процедури призначення та зняття з посади заступників голови ВР. Згідно з цими змінами, заступники призначаються і звільняються відкритим голосуванням не менше 226 депутатів. Раніше процедура передбачала, що голосування проводиться таємно шляхом заповнення бюлетенів, при цьому участь у голосуванні мають взяти не менше 300 народних депутатів.

Співрозмовник УНІАН також не виключив, що коаліція розгляне питання про звільнення з посади заступника голови ВР Миколи ТОМЕНКА та призначення на цю посаду "представника більш лояльної та конструктивної опозиції". Зокрема, на цю посаду розглядається кандидатура члена фракції НУ-НС Юрія КОСТЕНКА.

"Тобто, на наступному пленарному тижні буде винесена на голосування кандидатура МАРТИНЮКА як першого віце-спікера і кандидатура КОСТЕНКА замість ТОМЕНКА", - сказав представник фракції Партії регіонів.