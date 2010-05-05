Азаров рекомендує рятівникам батьківщини «ховатися» від слідчих
Кабмін має "важке завдання"
Кабінет Міністрів України має намір опікуватися відновленням коштів, які були «бездарно розтрачені» урядом Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
При цьому він підкреслив, що у квітні уряд за внутрішніми боргами сплатив близько 5 млрд. грн.
«Попереду завдання не менш важке – це відновити бездарно розтрачені гроші екологічного фонду – 3 млрд. грн., відновити розтрачені гроші іпотеки – 1 млрд. 700 тис. грн. Це вже 4,7 млрд. грн. Повернути борги тим інвесторам, які вклали свої гроші при приватизації ОПЗ – 800 млн. грн. Це вже 5,5 млрд. грн. І майже 5 млрд. грн. знову заплатити боргів. І все це потрібно зробити за травень», – сказав М.АЗАРОВ.
При цьому він ще раз нагадав про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності винних у розбазарюванні коштів під час роботи колишнього уряду.
«Тим рятівникам батьківщини добре б "ховатися" від слідчих, які мали б допитати їх. Я маю на увазі всі ці комітети порятунку тощо. Нарятували країну…», – сказав М.АЗАРОВ.