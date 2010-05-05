Експерт: об’єднання Газпрому і Нафтогазу вважатиметься злочином

Об’єднання “Газпрому” і “Нафтогазу України” вважатиметься злочином з боку української влади.

Так прокоментував «Політичній думці» директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир САПРИКІН ініціативи Кремля з об`єднання цих компаній.

Він нагадав, що українське законодавство забороняє здавати в оренду, передачу чи концесію газотранспортну систему, наголосивши при цьому, що це Україні зовсім непотрібно.

«Об`єднання газових секторів Росії і України – це щонайменше втрата частини державності. Історія світового газового сектору не знала таких об`єднань і добровільної здачі цього сектору іншій державі. В аргументах російської сторони немає елементарної логіки. З точки зору стабільності газопостачання, то сторони начебто домовилися про низькі ціни. Якщо ЯНУКОВИЧ з ПУТІНИМ порозумілися і домовилися співпрацювати, то навіщо робити тоді злиття компаній, все й так має бути стабільним», - наголосив експерт.

Розмови про стабільність поставок газу до Європи через об`єднання “Газпрому” і “Нафтогазу”, за його словами, є нонсенсом.

«Це потрібно лише російській стороні, аби захопити газовий сектор України і насамперед його транспортну частину, оскільки видобуток газу порівняно з російським є незначним. Так само є спекуляціями розмови про непридатність української ГТС і про потребу в російських коштах для підтримки її працездатності. Це неправда», - заявив В.САПРИКІН, відзначивши, що стан українських газотранспортних мереж цілком нормальний і працездатний, такий самий як російська ГТС.

В.САПРИКІН вважає нелогічними аргументи російської сторони і через те, що Росія будує два обхідні газогони. «То навіщо їй українські труби? Росія не відмовлялася від цих обхідних об`єктів. Тому тут немає жодних логічних аргументів. Росія прагне створити газову імперію. Ось і все», - стверджує експерт.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував створити об`єднаний газовий холдинг за участю "Газпрому" і "Нафтогазу". Голова українського уряду Микола АЗАРОВ заявив про готовність вивчити цю пропозицію.

Керівник "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомив, що міністри енергетики Росії та України після травневих свят зустрінуться у Москві з керівництвом "Газпрому" і "Нафтогазу", щоб обговорити об`єднання компаній.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що до “експромту” В.ПУТІНА щодо об’єднання “Газпрому” і “Нафтогазу” треба ставитися прагматично, виходячи з інтересів України. На думку Президента, до такої ініціативи необхідно ставитися як до одного з можливих варіантів співпраці з Росією у газовому питанні.