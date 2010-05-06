Одеський Комітет захисту України готовий закликати до непокори

«Одеський обласний Комітет захисту України заявляє про рішучу опозицію діям нинішньої виконавчої влади і попереджає, що у разі ухвалення рішень, які суперечать Конституції України або загрожують демократичному розвитку Одеської області, представники Комітету закликатимуть людей до громадянської непокори».

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву оприлюднив сьогодні лідер Одеської облорганізації Народного руху України Геннадій ЩИПКОВСЬКИЙ, виступаючи від імені сімох обласних організацій партій, що створили 5 травня обласний Комітет захисту України.

«Я особисто готовий брати участь в громадянському протистоянні, - зазначив Г.ЩИПКОВСЬКИЙ.

Втім, він акцентував, що «діяльність Комітету не суперечитиме вимогам Основного закону: ми не закликаємо людей до збройних зіткнень».

Свою мету члени Комітету бачать, перш за все, в тому, щоб «об`єднати демократичні сили для протидії ухваленню антиконституційних рішень нинішньої влади, а також заходів, що погіршують демократичні і соціальні стандарти», резюмував Г.ЩИПКОВСЬКИЙ.

Він додав, що найближчим часом Комітети захисту України будуть створені у всіх районах Одеської області.