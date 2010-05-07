Росія сподівається, що Україна віддасть її шпигуна

У Посольстві РФ в Україні сподіваються, що Росії вдасться домовитися з Україною щодо екстрадиції підозрюваного в шпигунстві офіцера ФСБ Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав радник-посланник Посольства Росії в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ.

“Я думаю, що такі домовленості будуть, знайдуть спільне рішення. Безумовно, діалог на цю тему триває, однак говорити про якісь деталі можна тільки тоді, коли буде досягнуто певних рішень. Ми переконані, що вони будуть нормальними”, - сказав він.

Як відомо, Україна і Росія ведуть переговори з приводу екстрадиції співробітника ФСБ РФ, затриманого в Україні за підозрою у шпигунстві. 27 січня офіцера ФСБ було затримано при отриманні від громадянина України відомостей, що є державною таємницею.