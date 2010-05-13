Аудитом роботи уряду Тимошенко займуться колишні прокурори зі США

Уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, з компанією підписана угода про проведення комплексного аудиту державних фінансів за період діяльності Кабінету міністрів Юлії ТИМОШЕНКО. Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.

Як зазначається в повідомленні, компанія Trout Cacheris, PLLC має серйозну репутацію і досвід роботи у резонансних кримінальних справах, що стосуються фінансової діяльності державних органів різних країн. Згідно з контрактом, компанія несе повну відповідальність за слідчу роботу, виконану під час аудиту. Керівник компанії Плато КАЧЕРІС і Боб ТРАУТ – колишні прокурори Департаменту юстиції США з бездоганною репутацією, наголошується в повідомленні.

П.КАЧЕРІС має найвищий рівень допуску від уряду США, оскільки виконував юридичну роботу для розвідувальних органів.

Б.ТРАУТ був заступником незалежного прокурора з розслідування стосовно міністра торгівлі США Рона БРАУНА, а зараз веде розслідування звинувачення в корупції стосовно мера Вашингтона Адріана ФЕНТІ.

У повідомленні також зазначається, що у компанії Trout Cacheris, PLLC не було і немає жодних комерційних інтересів в Україні, жодних зв`язків з політичною і діловою елітою України, що гарантує повну незаангажованість розслідування.

«Таким чином, спроба так званої української опозиції наперед, до підписання угоди з компанією Trout Cacheris, дискредитувати майбутніх аудиторів свідчить про серйозний переляк, проте призведе лише до даремного використання грошей, оскільки висловлювати сумніви в бездоганній репутації Trout Cacheris, PLLC для юридичного співтовариства просто смішно», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів постановою №334 від 5 травня ц.р. визначив аудитором ефективності використання бюджетних коштів у 2008-2009 рр. й I кварталі 2010 р. компанію “Trout Cacheris, PLLC” (м. Вашингтон).

Згідно з документом, закупівля послуг з проведення аудиту здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника без узгодження з Міністерством економіки. Попередня оплата послуг з проведення аудиту здійснюється в розмірі, який не перевищує 40% їх вартості.

Водночас, екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що діючий уряд залучає до аудиту діяльності своїх попередників компанію, яка ніколи не займалася аудиторською діяльністю.