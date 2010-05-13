Губернатор пропонує забрати у Києва статус центру області

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК вважає, що для збільшення інвестицій в економіку області необхідно перенести адміністративний центр регіону з м. Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні під час зустрічі з представниками громадських організацій Київщини.

«В області - актуальна проблема відсутності адміністративного центру. З цього питання я хочу вийти з пропозицією до Президента, тому що область від цього має тільки шкоду», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що податок з транспортних засобів надходить не в бюджет області, а в Київ, у регіоні залишається лише 30% коштів. Крім того, більшість людей, які живуть у Київській області, а працюють у Києві, податки також платять у бюджет Києва. Те ж саме стосується й підприємств, які зареєстровані у столиці, але працюють в області.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, на Київщині не має розвитку банківська система у зв’язку з тим, що всі банки розташовані в Києві.

«Залучення прямих інвестицій має великі труднощі. Якби область мала свій обласний центр, багато питань вирішувалося б по-іншому», - зазначив губернатор.

Крім того, на його думку, органи державної влади та правоохоронні органи у своїй роботі прив’язані до центральних органів влади. «На сьогоднішній день вони не в повній мірі виконують ту роботу, яка потрібна для організації і виконання у повній мірі тих завдань, які ставить Президент», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

Він також додав, що після його доповіді Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав указ, яким регулюється призначення представниками центральних органів влади обласних керівників. Зокрема, цим указом забороняється одноосібне їх призначення. За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, цей указ діє вже майже тиждень.

Також губернатор повідомив, що у 2009 році бюджет Київської області було недовиконано на 200 млн. грн.

Губернатор зазначив, що одним з головним завдань керівництва області є подолання наслідків світової економічної кризи.