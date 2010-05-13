Зварич вже провів «аудит» фірми, яка перевірятиме роботу Тимошенко
Нардеп назвав клієнтів
Міністр опозиційного уряду Роман ЗВАРИЧ заявляє, що до аудиту фінансової діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО чинною владою залучена фірма, яка захищає державних зрадників та шпигунів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.
«Очевидно, що фірма залучена по профілю, бо представляє інтереси державних зрадників», - сказав він.
Р.ЗВАРИЧ висловив занепокоєння тим фактом, що аудит проводитиметься за державні кошти, і зазначив, що, згідно з інформацією у ЗМІ, гонорари за проведення аудиту становлять сотні тисяч доларів.
Він повідомив, що детально вивчив інформацію на веб-сайті фірми Trout Cacheris, де вказано, що вона займається виключно кримінально-процесуальним законодавством.
«На жодній сторінці цієї фірми я не знайшов будь-якої навіть згадки про те, що колись ця фірма займалася аудиторською діяльністю», - сказав він.
За словами Р.ЗВАРИЧА, дана фірма обслуговувала «надзвичайно цікавих клієнтів», серед яких президент Конго, який визнаний у світі диктатором, американський конгресмен Вільям ДЖЕФЕРСОН, який звинувачується у шахрайстві, хабарництві, здирництві та відмиванні «брудних коштів».
Як сказав Р.ЗВАРИЧА, ця фірма також представляла в судах інтереси американських шпигунів, які були засуджені як зрадники США до довічного ув’язнення, зокрема, Роберта ХАНСЕНА та Алдріча ЕЙМЗА.
Крім того, дана фірма представляла інтереси шпигуна, зрадника США, який діяв в інтересах Ізраїлю, Лоренса ФРАНКЛІНА.
Серед клієнтів Trout Cacheris депутат також назвав фігуранта Вотергейтського скандалу Джона МІТЧЕЛЛА і першу шпигунку колишнього лідера Куби Фіделя КАСТРО в США, яка була засуджена до 13 років ув’язнення.
Крім того, Р.ЗВАРИЧ також знайшов підтвердження інформації про те, що зазначена фірма представляла інтереси Моніки ЛЕВІНСЬКІ.
Як повідомляв УНІАН, уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення комплексного аудиту державних фінансів за період діяльності Кабінету міністрів Ю.ТИМОШЕНКО у 2008-2009 рр. і перший квартал 2010 року. Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.