Янукович: об’єднання Нафтогазу і Газпрому неможливе

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що об’єднання "Нафтогазу України" з російським "Газпромом" неможливе. Про це він заявив в інтерв`ю Бі-бі-сі.

За словами президента, Україну могло б зацікавити об’єднання "Газпрому" і "Нафтогазу" "50 на 50". В.ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна в такому разі отримає частку контролю над усім майном "Газпрому" Росії.

"Ми розуміємо, що це неможливо зробити 50 на 50. Тому що "Газпром" ніколи не погодиться на це, не погодиться Росія. Це такий своєрідний жарт. Стосовно об`єднання на будь-яких інших умовах – це неможливо", - зазначив він.

На уточнююче запитання журналіста, чи буде злиття компаній, президент відповів: "Ну, це неможливо. Якщо вести мову про модернізацію газотранспортної системи - це реально. Але це також питання, яке треба прораховувати".

"У нас готові пропозиції, ми бачимо етапність проведення цієї модернізації і вважаємо, що учасниками цього проекту можуть бути країни ЄС, Росія та Україна", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.