Опозиція прагне активізувати міжнародні контакти

Екс-віце-прем`єр, заступник голови ВО "Батьківщина" Григорій НЕМИРЯ заявляє про наміри опозиції та її лідера Юлії ТИМОШЕНКО активізувати свою міжнародну діяльність.

На прес-конференції в УНІАН Г.НЕМИРЯ сказав: "Я хотів би особливо наголосити на запрошенні взяти участь і виступити на одному з пленарних засідань Зустрічі високого рівня зі зміцнення демократії - Community of Democracies, яка відбудеться у Польщі на початку липня".

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО отримала відповідне запрошення від міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО. "Це запрошення прийнято, і Юлія ТИМОШЕНКО на початку липня візьме участь у цій Зустрічі високого рівня, у якій братимуть участь інші відомі політики з інших країн, зокрема, державний секретар США Хіларі КЛІНТОН", - уточнив він.

Г.НЕМИРЯ також повідомив, що найближчим часом Ю.ТИМОШЕНКО здійснить декілька візитів до Брюсселя.

"До Брюсселя буде декілька візитів. Як правило, Юлія ТИМОШЕНКО бере участь у самітах Європейської народної партії, наступний з яких має відбутися у червні цього року. І зараз у нас є запрошення від Президента Євросоюзу, від двох неурядових аналітичних дослідницьких центрів у Брюсселі, щоб там виступити", - зазначив екс-віце-прем`єр.

Г.НЕМИРЯ наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО під час своїх закордонних візитів матиме зустрічі з провідними європейськими політиками, у тому числі з керівниками європейських інституцій. "Йдеться і про Європейський парламент, і про Європейську комісію, і, безумовно, з політиками, які входять до ЄНП", - додав він.