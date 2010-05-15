Луценко обурений: регіонали "валять" усе, на чому "купили" людей
"На виборах брешуть усі", але так...
Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО обурений тим, що народні депутати від Партії регіонів відмовляються приймати соціальні закони, які були ініційовані ними спеціально під президентські вибори, і саме за допомогою яких Віктор ЯНУКОВИЧ і виграв ці вибори.
Як повідомляє прес-служба Громадянського руху «Народна самооборона» про це він заявив учора в ефірі на телеканалі “Україна”.
«Мене турбує, чому «регіонали» «валять» один за одним всі законі, які ініціювали в цьому напрямку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
За його словами, за прийняття закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, який вніс раніше депутат-«регіонал» Михайло ПАПІЄВ, і про який говорилось на виборах, було віддано тільки один голос від депутатів ПР. «Жоден депутат-регіонал тепер цього не хоче», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що ці депутати також провалили закон про охорону дитинства щодо пільгового кредитування на поліпшення житлових умов багатодітних сімей, закон про допомогу на виховання дітей з трьохрічного віку, закон по чорнобильцям, закон по жертвам нацистських переслідувань.
«Це означає лише одне - подвійні стандарти», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, наголосивши, що «на всіх виборах всі політики дещо перебільшують, може, навіть, брешуть. Але не можна так необдумано обіцяти, а потім цинічно у всіх на очах «валити» те, на чому ви «купили» людей”.
Також лідер «НС» нагадав «регіоналам», що на виборах вони обіцяли податкові "канікули" для малого і середнього бізнесу. «Канікули закінчилися тим, що на всіх базарах - чернівецькому, рівненському, одеському, львівському - висаджується по 120 чоловік з податкової, підходять і кажуть: «На оцей рахунок 1 тис. доларів, або 1,5 тис.», - стверджує Ю.ЛУЦЕНКО.
Він також звернув увагу на те, що всі заяви лідера ПР напередодні виборів про міцну команду професіоналів сьогодні обернулись тим, що в уряді збільшилась кількість віце-прем’єрів, на 20% зросли видатки на Адміністрацію Президента та Кабмін. «Вдумайтесь, навіть в Криму сьогодні 8 віце-прем’єрів! Це ж звичайна обласна рада, панове, навіщо їх стільки? Хто ці люди?», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Лідер «Народної самооборони» закликав владу почути опозицію і усунути ці грубі помилки, які викликають обурення.