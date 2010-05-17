Верховній Раді пропонують допустити до ГТС приватні руки
Законопроект подав регіонал
Верховній Раді пропонують додати до закону про трубопровідний транспорт положення, яке дозволятиме "відчуження основних фондів державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, передача до статутного фонду інших юридичних осіб основних фондів та акцій таких підприємств, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх та заснованих нею підприємств і газосховищ", якщо наслідком цього має стати створення "за рішенням Кабінету Міністрів України підприємств, заснованих на змішаній формі власності, 51 відсоток яких є у державній власності України”. Пропонується також не поширювати дію цього положення лише на “об`єкти житлового фонду державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту”. Відповідні зміни регіонал Василь Кисельов пропонує внести до статті сьомої: “Трубопровідний транспорт як об`єкт власності”.
У пояснювальній записці до законопроекту, оприлюдненому на сайті Верховної Ради автор документу зауважує, що ефективне для національної економіки використання ГТС, на його думку, можливо досягнути “шляхом збільшення обсягів транспортування газу або в результаті створення газотранспортного консорціуму за участю власника ресурсу (Російська Федерація), його транспортувальника (Україна) та споживачів (Європа). Проте, чинна редакція Закону України “Про трубопровідний транспорт” унеможливлює створення такого господарського об’єднання”.