Верховній Раді пропонують допустити до ГТС приватні руки

Верховній Раді пропонують додати до закону про трубопровідний транспорт положення, яке дозволятиме "відчуження основних фондів державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, передача до статутного фонду інших юридичних осіб основних фондів та акцій таких підприємств, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх та заснованих нею підприємств і газосховищ", якщо наслідком цього має стати створення "за рішенням Кабінету Міністрів України підприємств, заснованих на змішаній формі власності, 51 відсоток яких є у державній власності України”. Пропонується також не поширювати дію цього положення лише на “об`єкти житлового фонду державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту”. Відповідні зміни регіонал Василь Кисельов пропонує внести до статті сьомої: “Трубопровідний транспорт як об`єкт власності”.

У пояснювальній записці до законопроекту, оприлюдненому на сайті Верховної Ради автор документу зауважує, що ефективне для національної економіки використання ГТС, на його думку, можливо досягнути “шляхом збільшення обсягів транспортування газу або в результаті створення газотранспортного консорціуму за участю власника ресурсу (Російська Федерація), його транспортувальника (Україна) та споживачів (Європа). Проте, чинна редакція Закону України “Про трубопровідний транспорт” унеможливлює створення такого господарського об’єднання”.