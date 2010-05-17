Янукович і Медведєв обговорили спрощення перетину кордону

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ обговорили необхідність спрощення перетину українсько-російського кордону для громадян двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЯНУКОВИЧ на спільній прес-конференції з Д.МЕДВЕДЄВИМ за результатами їхніх переговорів у Києві.

Зокрема, Президент України зазначив, що сторони домовилися активізувати міжрегіональну і прикордонну співпрацю.

Він сказав, що питання, що стосується прикордонної торгівлі, тісно пов`язане з питанням спрощення процедури проходження кордону і митних переходів між Україною і Росією.

Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, під час зустрічі обговорювалися питання міграційної політики. «Ці питання також важливі, щоб ця політика не була принизлива для тих громадян, які й в Україні, і в Росії не знайшли роботу на своїй території, – ми над цим працюватимемо», - сказав він.

Крім того, за словами В.ЯНУКОВИЧА, під час переговорів обговорювався цілий комплекс гуманітарних питань, зокрема, питання соціальної захищеності, питання пенсій і багато що інше. «Ми домовилися їх вирішувати», - сказав Президент України.