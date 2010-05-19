Тимошенко: українські політики не зацікавлені у справжніх реформах

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що українські політики не зацікавлені у проведенні справжніх реформ.

Про це вона заявила в інтерв`ю виданню «Лівий берег».

«Сьогодні можу точно сказати: справжні реформи нікому в політиці непотрібні. Потрібна лише реформаторська балачка для народу... Їм непотрібно нічого змінювати. Для них політика - надприбутковий бізнес, для якого реформи - загроза. Тому будувати Європу в Україні не хочуть», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що, працюючи головою попереднього уряду, намагалася здійснити стратегічні реформи. «Через політичний саботаж не вдалося повністю реалізувати необхідні стратегічні зміни. Програма розвитку країни і 206 законопроектів мого уряду, які повинні були їх забезпечити, пролежали в парламенті два роки», - зазначила лідер БЮТ, додавши, що саме її бажання наблизити Україну до Європи є «причиною боротьби «один проти всіх», «всі проти одного», яка супроводжує її останні 10 років.

«Політики змінюють маски євроінтеграторів, комуністів, меценатів, любителів Росії, але суть при цьому одна - «мати свою країну». Тільки ЯНУКОВИЧ був щирий, він чесно сказав: «брав, беру і буду брати», - заявила Ю. ТИМОШЕНКО.

Вона уточнила, що «Межигір`я» - один із сотень прикладів «брав».

«Беру: за п`ятдесят днів - шельф Чорного моря разом з нафтою і газом, 35 тис. га землі для полювання, багато іншого. І, я впевнена: брати ще буде», - сказала лідер БЮТ.

За її словами, «за «свободу» брати, ЯНУКОВИЧ запропонував: виборцям - могутній союз слов`янських народів і 75 гривень до пенсії. Старому й новому оточенню - чітко нарізані наділи для пограбування. Заходу - високозбагачений уран... Росії - Чорноморський флот і спільний мільярдний тіньовий бізнес на українських монополіях». «Останнє – це його, ЯНУКОВИЧА, кровне, чесно зароблене на виборах. Тут він ні з ким не поділиться і нікому не поступиться», - сказала вона.

«Загалом, молодець він! Вміє! Вчіться! Тільки треба подумати, як перейменувати після цього Україну, щоб нікого, з країн п`ятого світу, не образити», - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.