Луценка намагалися дискредитувати дуже непрофесійно

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Лідія ПОРЄЧКІНА прогнозує продовження кампанії з дискредитації, спрямованої проти екс-керівника МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Нашої України”.

“Інформація про 26 кримінальних справ, які нібито були порушені проти Ю.ЛУЦЕНКА, не підтвердилася, чого і слід було очікувати”, – зауважила Л.ПОРЄЧКІНА. За її словами, Ю.ЛУЦЕНКА намагалися дискредитувати, “але, як і все, що роблять “антикризовики”, дуже непрофесійно”.

Л.ПОРЄЧКІНА також наголосила, що представники Генпрокуратури повинні керуватися виключно фактами та реальними цифрами, підтвердженими документально, а не емоціями чи політичними мотивами. "Вони мали б дочекатися завершення перевірки і тоді професійно робити висновки”, - вважає вона.

Водночас, Л.ПОРЄЧКІНА зазначила, що оскільки на меті у нинішнього керівництва МВС, вочевидь, не пошук істини, а виконання політичного замовлення, то слід чекати нової хвилі бруду на адресу Ю.ЛУЦЕНКА. “Імовірно, це йому «розплата» від теперішньої влади за принципову і чесну роботу на посаді керівника МВС", - припустила вона.

Екс-заступник міністра внутрішніх справ також не виключила, що Генеральна прокуратура, яка виконує політичне замовлення, спрямоване на дискредитацію Ю.ЛУЦЕНКА, "відкриє на нього ще не 26, а 206 справ".

"Юрій ЛУЦЕНКО - справжній політичний лідер, і дехто це дуже добре усвідомлює, а тому прагне засадити ЛУЦЕНКА за грати за будь-яку ціну”, - наголосила Л.ПОРЄЧКІНА.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО під час виступу у парламенті заявив про наявність значних фінансових порушень у використанні бюджетних коштів колишнім керівництвом МВС. В.ЦУШКО повідомив, що з метою незалежної оцінки фінансового стану міністерство звернулося до Контрольно-ревізійного управління з проханням провести фінансову ревізію. Він відзначив, що остаточний результат буде одержано наприкінці березня.