У ЄЦ хочуть, щоб російські вчителі розказували правду про Мазепу і УПА

Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що модернізація шкільної історичної освіти потребує максимального відсторонення політиків від можливості впливати на цей процес.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Чим меншу роль вони братимуть у її перегляді – тим конструктивнішим буде кінцевий варіант», - заявила Л.ОРОБЕЦЬ під час виступу на круглому столі «Яким має бути підручник з історії України», що відбувся за ініціативи Комітету з питань науки і освіти Верхової Ради України.

На думку народного депутата, найбільшу небезпеку для збереження нашої історичної автентичності становлять політики, які представляють в Україні інтереси інших держав. «Я маю на увазі не лише депутатів російської Держдуми, котрі закликають українських урядовців до радикального перегляду змісту наших підручників, але й міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, який публічно запевнив Москву у готовності їх переписувати за участі представників РФ», - пояснила Л.ОРОБЕЦЬ.

Новий зміст шкільних історичних дисциплін, за її словами, може розглядатися винятково за умови, якщо російська сторона публічно відмовиться від ідеологічних штампів в інтерпретації подій української історії. «Насправді є хороші приклади подібної співпраці між Грецією і Болгарією, Францією та Німеччиною. Вони дійсно домовлялися про узгодження спірних питань в оцінці подій спільної історії – але на засадах партнерства, рівноправності і паритету. Якщо російський учитель дасть правдиву історичну оцінку ролі Івана Мазепи або Української повстанської армії, ніхто у підсумку не програє. Але, на жаль, наслідувати приклад нашого міністра і брати на себе хоч якісь зобов’язання у цій сфері російські колеги ТАБАЧНИКА бажання не виявили», - наголосила політик.

Як повідомляв УНІАН, Д.ТАБАЧНИК 13 травня заявив, що Україна і РФ до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії.

"У нас є цікаві напрацювання щодо створення спільного навчального посібника для вчителів історії і суспільствознавства. У нас досить різні програми і я розумію, що це вельми маніловська ідея створити спільний підручник, тому ми розпочнемо з навчального посібника для вчителів", - сказав Д.ТАБАЧНИК.