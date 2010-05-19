У ЄЦ хочуть, щоб російські вчителі розказували правду про Мазепу і УПА
"Вельми маніловська ідея"
Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що модернізація шкільної історичної освіти потребує максимального відсторонення політиків від можливості впливати на цей процес.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
«Чим меншу роль вони братимуть у її перегляді – тим конструктивнішим буде кінцевий варіант», - заявила Л.ОРОБЕЦЬ під час виступу на круглому столі «Яким має бути підручник з історії України», що відбувся за ініціативи Комітету з питань науки і освіти Верхової Ради України.
На думку народного депутата, найбільшу небезпеку для збереження нашої історичної автентичності становлять політики, які представляють в Україні інтереси інших держав. «Я маю на увазі не лише депутатів російської Держдуми, котрі закликають українських урядовців до радикального перегляду змісту наших підручників, але й міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, який публічно запевнив Москву у готовності їх переписувати за участі представників РФ», - пояснила Л.ОРОБЕЦЬ.
Новий зміст шкільних історичних дисциплін, за її словами, може розглядатися винятково за умови, якщо російська сторона публічно відмовиться від ідеологічних штампів в інтерпретації подій української історії. «Насправді є хороші приклади подібної співпраці між Грецією і Болгарією, Францією та Німеччиною. Вони дійсно домовлялися про узгодження спірних питань в оцінці подій спільної історії – але на засадах партнерства, рівноправності і паритету. Якщо російський учитель дасть правдиву історичну оцінку ролі Івана Мазепи або Української повстанської армії, ніхто у підсумку не програє. Але, на жаль, наслідувати приклад нашого міністра і брати на себе хоч якісь зобов’язання у цій сфері російські колеги ТАБАЧНИКА бажання не виявили», - наголосила політик.
Як повідомляв УНІАН, Д.ТАБАЧНИК 13 травня заявив, що Україна і РФ до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії.
"У нас є цікаві напрацювання щодо створення спільного навчального посібника для вчителів історії і суспільствознавства. У нас досить різні програми і я розумію, що це вельми маніловська ідея створити спільний підручник, тому ми розпочнемо з навчального посібника для вчителів", - сказав Д.ТАБАЧНИК.