СБУ поставила на місце соратника Мороза

Служба безпеки України називає антиконституційною заяву народного депутата України Василя ВОЛГИ про задіяння військ МВС у випадку підписання Президентом указу про розпуск Верховної Ради.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Служби безпеки України “у зв’язку із висловлюваннями народного депутата України Василя ВОЛГИ у газеті «День» від 2 березня 2007 року”.

СБУ нагадує, що відповідно до Конституції України, в нашій державі діє чіткий визначений Законом порядок задіяння силових структур. Тому будь-які заяви політиків щодо застосування правоохоронних органів всупереч чинного законодавства є антиконституційними.

Служба безпеки України закликає представників всіх політичних сил до неухильного дотримання принципу законності та поваги до Основного Закону України.

СБУ нагадує, що використання силових структур у політичних цілях заборонено законодавством нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА в інтерв’ю газеті “День”(№38 від 2 березня) заявив, що антикризова коаліція не виконуватиме указ про розпуск Верховної Ради у разі підписання його Президентом України. “Ми виконувати ніякого указу про розпуск парламенту не будемо”, - сказав він. Народний депутат наголосив, що у випадку появи такого указу “всі центральні органи виконавчої влади беруться під жорстку охорону військами МВС”. “Війська МВС відпрацюють відповідно до Конституції, зберігаючи громадський спокій і конституційний порядок у країні”, - сказав В.ВОЛГА. Крім того, за словами народного депутата, після такого указу буде прийнято термінове рішення Верховної Ради про те, що парламент не визнає легітимними укази глави держави.