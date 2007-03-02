Жванія розсекретив план команди Януковича щодо Луценка

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Давид ЖВАНІЯ стверджує, що Генеральній прокуратурі України з боку представників команди Віктора ЯНУКОВИЧА дана вказівка за будь-яких умов притягнути до кримінальної відповідальності екс-міністра внутрішніх справ, лідера “Народної Самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це Д.ЖВАНІЯ заявив в інтерв’ю УНІАН.

При цьому він наголосив, що має у своєму розпорядженні не тільки інформацію про наміри ГПУ притягнути Ю.ЛУЦЕНКА до кримінальної відповідальності, а й “прізвище людини, яка відповідає за цей сценарій”.

“Реваншисти стають на такий шлях тільки через дві причини. Перша - ЛУЦЕНКО був тим міністром, який боровся з мафією, а не відбілював її. Друга причина - його поїздки по Україні говорять про те, що в Україні народжується ще один лідер громадянського руху, за яким підуть”, - сказав Д.ЖВАНІЯ.