Янукович: якщо будуть парламентські вибори, то будуть і президентські

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ спростовує інформацію про те, що антикризова коаліція розробила сценарій розвитку подій у разі підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ указу про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі.

«Я вперше про це чую, я ще раз наголошую, що законних підстав для розпуску парламенту немає і не буде», - сказав В.Янукович.

На його думку, ті політики, які хочуть проведення нових виборів і дестабілізації ситуації в країні повинні з`ясувати, чи збігається їх мета з інтересами українського народу. «Коли я спілкуюся з людьми, вони ставлять одне запитання – коли ця камарилья припиниться, і все стабілізується», - аргументував він.

В.Янукович вважає, що поява законопроекту про проведення одночасних дострокових парламентських і президентських виборів є реакцією на заяву політиків про необхідність розпуску парламенту. «Ми не боїмося виборів, ми звикли до цієї боротьби, але якщо будуть парламентські, тоді будуть і президентські, хоча нам не потрібні ні ті, ні інші. Хай Президент працює до 2009 року, він розділ держави. Але коли говорять про демократію, то давайте говоритимемо, що демократія існує для всіх», - сказав він.

При цьому глава уряду зазначив, що коаліційний уряд має намір працювати ефективно і наводити лад у країні.