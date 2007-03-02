Мороз вважає, що Луценко бореться з владою ”під проводом Президента”

Голова ВРУ Олександр МОРОЗ вважає, що ініціативи екс-міністра внутрішніх справ і радника Президента України Юрія ЛУЦЕНКА, пов’язані з організацією весняного «походу на Київ» і протидією владі, не матимуть успіху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції в Харкові О.МОРОЗ, коментуючи ініціативи Ю.ЛУЦЕНКА.

«Як кожна людина, він має право проголошувати певні речі, намагатися досягти якихось успіхів у цьому відношенні, це його справа. Тільки я хочу сказати, що результат їх буде нульовий. Я переконаний, нічого з того не вийде», - сказав О.МОРОЗ.

Водночас голова ВРУ висловив стурбованість, що «збором людей займаються районні адміністрації, що фінансування це в бюджеті не передбачене. Одначе витрачаються великі кошти, оснащення технічне таке, яке не снилося жодній політичній силі».

О.МОРОЗ скритикував також те, що Ю.ЛУЦЕНКО начебто займається організацією походу в рамках своєї відпустки. «Або хай звільниться з роботи і займається своєю агітацією, або якось інакше діє», - сказав О.МОРОЗ. «У будь-кому разі, зазначив О.МОРОЗ, красномовним є те, що він навіть не керівник штабу, він заступник керівника штабу по боротьбі з владою, так я розумію, під проводом Президента».

На думку О.МОРОЗА, саме «так треба все розуміти, бо газета «Україна молода» на першій сторінці надрукувала, що після певних там рішень, прийнятих такого то числа, адміністрація Президента отримала повне право валити уряд». За словами О.МОРОЗА, «якщо така мета ставиться, тоді про неї відверто треба говорити всім, а не говорити про консолідацію, демократію, вирішення соціальних питань для народу і т.д.». «Я думаю, що з цієї затії не вийде нічого», - наголосив він. Більше того, сказав О.МОРОЗ, він переконаний, «що через пару місяців ми будемо мати коаліцію у складі 300 депутатів, які вирішать всі питання з продовженням політичної реформи».