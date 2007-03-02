Мороз: через пару місяців в коаліції буде 300 депутатів

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що “через пару місяців ми будемо мати у парламенті коаліцію у складі 300 депутатів, які вирішать всі питання з продовженням політичної реформи”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові.

Як відомо, до складу парламентської коаліцій входять 237 депутатів, зокрема, від фракції Партії регіонів – 185 депутатів, Соціалістичної партії України – 31 депутат, Комуністичної партій України – 21 депутат.