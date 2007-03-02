Ющенко повертається в Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив дводенний офіційний візит до Грузії і повертається в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту В.ЮЩЕНКО провів зустрічі з Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ, головою парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ та прем`єр-міністром Грузії Зурабом НОГАЇДЕЛІ. У рамках візиту В.ЮЩЕНКА було підписано ряд міждержавних угод.

Також у Грузії глава Української держави відвідав концерт Національного заслуженого академічного танцю ім. Вірського, Музей радянської окупації.

Крім того, В.ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії покладання квітів до Меморіалу героїв, які загинули у боротьбі за єдність Грузії та у офіційній церемонії відкриття пам`ятника Тарасу Шевченку, нового приміщення школи ім. М. Грушевського, де викладання ведеться українською мовою.

Також В.ЮЩЕНКО відвідав міста Батумі і Сінакі.