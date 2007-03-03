Азаров визначив для себе завдання-максимум

Завданням-максимум, яке стоїть на сьогодні, є створити державний бюджет 2008 року на новій податковій базі, тобто на основі Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів, керівник Робочої групи зі створення Податкового кодексу Микола АЗАРОВ.

За його словами, проект Податкового кодексу повинен бути розроблений до 1 квітня поточного року.

М.АЗАРОВ висловив сподівання, спираючись на те, що у робочій групі беруть участь представники Верховної Ради і Секретаріату Президента, що процес узгодження документу у комітетах ВР буде недовготривалим.