Грач вважає, що Ющенко оголює свою ненависть до Росії

Народний депутат України, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ вважає "знущанням над історією і над народом" ініціативу створення в Україні музею так званої радянської окупації.

Про це йдеться в коментарі Л.ГРАЧА, переданому кореспонденту УНІАН прес-службою депутата.

Л.ГРАЧ нагадав, що з ініціативою створення музею радянської окупації виступив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

На думку депутата, подібні ініціативи спрямовані на прищеплення в суспільстві ідеалів забуття історії, "західницького очорнення подвигу наших прадідів, дідів, батьків, знищення коріння, що зв`язує воєдино наші народи". "Виставляючи радянський період розвитку України як окупаційний, проповідники подібних ідей оголюють свою ненависть до Росії. Така ультра-радикальна політика, в основі якої лежить знущання над народом, символізує Україну без майбутнього", - заявляє лідер комуністів Криму.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Президент України В.ЮЩЕНКО, перебуваючи з візитом у Грузії, висловився за створення в Україні Музею радянської окупації. Про це він сказав журналістам після відвідин такого музею в Тбілісі.