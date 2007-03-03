Чорновіл вважає Ющенка маріонеткою

Народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ заявляє, що Партія регіонів може підтримати кандидатуру Президента України Віктора ЮЩЕНКА, якщо глава держави обиратиметься в парламенті.

Про це Т.ЧОРНОВІЛ заявив у інтерв`ю газеті «Киевский телеграф» (2 березня).

«З Президентом і його людьми неможливо про щось домовлятися. Тому я поки що дуже скептично ставлюся до можливості реалізації даного сценарію (виборів Президента в парламенті – УНІАН). Хоча це абсолютно нормальний варіант», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

«…Прем`єр просто розмірковував над можливими сценаріями розвитку подій. Вибори Президента в парламенті – один із них. Ось коли зміниться оточення ЮЩЕНКА, керівництво його Секретаріату, а я думаю, що це відбудеться до кінця року, то даний варіант стане реальним. Якщо Президент погодиться на нього, то ми готові його підтримати, надати певні гарантії. Адже інакше Віктор ЮЩЕНКО вже ніколи не буде Президентом. Для нього це єдиний шанс», - додав депутат.

На його думку, В.ЮЩЕНКО вже не виконує самостійної ролі в політиці. «Знаєте, мені розказували, що колись в Секретаріаті проходила нарада за участю Президента, на якій багато сперечалися, кричали. В.ЮЩЕНКО довгий час сидів з відчуженим виглядом, а потім раптом заговорив про Трипільську культуру і кераміку», - розповів Т.ЧОРНОВІЛ.

Він вважає, що В.ЮЩЕНКО «хоче мати престижну посаду, щоб відстоювати свої моральні цінності», наприклад, питання Голодомору, мови.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на питання, будуть наступні президентські вибори всенародними чи проходитимуть в парламенті, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не виключив, що в 2009 році Президента обиратиме Верховна Рада.

27 лютого В.ЮЩЕНКО заявив, що вважає дискусію щодо обрання Президента Верховною Радою передчасною і безперспективною.