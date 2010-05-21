Корчинський вирішив «піднятися» на вінку, який впав на Януковича?

27 травня партія “Братство” проведе аукціон, на який буде виставлено вінок, що впав на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА біля Могили невідомого солдата 17 травня під час візиту до Києва Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Про це повідомляє офіційний сайт партії.

Стартова ціна вінка - 8 тисяч гривень.

У “Братстві” зауважують, що на даний момент надійшло вже більш як 30 заявок.

Як повідомлялося, 17 травня ц. р. в Києві В.ЯНУКОВИЧ спільно зі своїм російським колегою Д.МЄДВЄДЄВИМ покладав вінки до Могили невідомого солдата. Під час церемонії розпочалася сильна злива з вітром та градом, і вінок впав на В.ЯНУКОВИЧА.

Як пише “Українська правда”, відео В.ЯНУКОВИЧА з вінком побило всі рекорди українського Інтернету. Лише за перші 18 годин на YouTube відео отримало понад 700 тисяч переглядів.