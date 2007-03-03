Регіонали розробили свій план Барбаросса

Народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ пропонує парламенту у невідкладному порядку зібратися на спеціальне пленарне засідання у разі оприлюднення указу Президента України щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті постанови “Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України”, внесеному В.КИСЕЛЬОВИМ і зареєстрованому у парламенті 2 березня.

Проектом постанови передбачається, що голова Верховної Ради має забезпечити негайне інформування народних депутатів України про час і місце проведення спеціального засідання. Крім того, пропонується включити до порядку денного спеціального пленарного засідання питання про одночасне проведення виборів до Верховної Ради і Президента.

У пояснювальній записці до проекту постанови В.КИСЕЛЬОВ наголошує, що сьогодні цілком очевидне небажання Президента Віктора ЮЩЕНКА визнати зміни до Конституції України, які набрали чинності 1 січня 2006 року, та намагання будь-якою ціною відмінити конституційну реформу.

На думку депутата, політична криза в Україні створена також намаганнями лідерів фракції БЮТ та членів фракції «Наша Україна» у Верховній Раді України уникнути відповідальності за зловживання у корпорації “Єдині енергетичні системи України” та українському газоресурсному консорціумі, за зловживання на сотні мільйонів в НАК «Нафтогаз України», за створення тарифної кризи та нецільове використання коштів від продажу «Криворіжсталі».

“Допомогти їм у цьому можуть тільки дострокові вибори до Верховної Ради України. Тому що згідно з діючим виборчим законодавством на період підготовки та проведення виборів забороняється здійснювати будь-які перевірки щодо кандидатів, задіяних у виборчому процесі. Але доки працює антикризова коаліція в Верховній Раді України, Президенту В.ЮЩЕНКУ не вдасться втілити в життя свої наміри, а лідерам опозиції уникнути відповідальності”, - говориться в пояснювальній записці.

Як наголосив В.КИСЕЛЬОВ, враховуючи, що сьогодні відсутні визначені Конституцією підстави для дострокового припинення повноважень парламенту, підтримку Президентом створення об’єднаної опозиції у Верховній Раді України, основною програмною ціллю якої є добитися за нинішньої конституційно-правової ситуації «проведення дострокових парламентських виборів та виборів депутатів місцевих рад», а також скасування змін до Конституції України, можна розцінювати лише як спробу глави держави отримати за допомогою об’єднання демократичних сил умови для узурпації державної влади в Україні.

“Враховуючи викладене, поважаючи волю українського народу, що була висловлена на виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року і яка є первинною до всіх інших влад, зокрема і судової (рішення Верховного Суду України від 20 січня 2005 року), піклуючись про зміцнення громадської злагоди, беручи до уваги відсутність конституційних підстав у Президента України для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, пропоную прийняти постанову «Про деякі питання забезпечення діяльності Верховної Ради України» з метою оперативної консолідації демократичних сил, які входять до складу антикризової коаліції, та прийняття відповідних рішень”, - наголошується у пояснювальній записці.