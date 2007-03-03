Тимошенко пообіцяла брати приклад з Рональда Рейгана

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в останній день свого візиту до США отримала нагороду «За честь та визнання» від Республіканської партії США, якою вшановано її внесок у розвиток демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, нагороду у вигляді книги з листами екс-президента США Рональда Рейгана Ю.ТИМОШЕНКО вручив член редколегії «Wall Street Journal» Джон ФАНД.

Вручення відбулось на банкеті памяті Р.Рейгана у рамках 34-ї щорічної конференції у форматі «Conservative Political Action Conference».

Виступаючи після отримання нагороди, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що свого часу на неї справили велике враження слова Р.Рейгана до Михайла ГОРБАЧОВА: "Зруйнуйте цю стіну".

"Ці слова нагадали нам, що демократичні цінності залишаються непорушними і завжди можуть бути дороговказом у житті", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Керуючись цими словами, ми здійснили Помаранчеву революцію. І сьогодні ми знову протистоїмо силам, які прагнуть зупинити розвиток демократії та зруйнувати нашу незалежність. Тож я буду, як це робив президент Рейган, протидіяти опонентам демократії та свободи в моїй країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свій виступ лідер БЮТ завершила словами: "Боже, бережи Америку та Україну" під тривалі оплески присутніх.

На банкеті були присутні більше двох тисяч осіб, його транслював у прямому ефірі один з американських телеканалів.