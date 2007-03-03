Ющенко підписав зміни в структурі СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України», прийнятий парламентом 8 лютого 2007 року.

Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до ст.2 Закону України «Про загальну структуру і чисельність Служби Безпеки України».

Ухваленим законом внесено зміни до чинного закону з огляду на зменшення чисельності Служби безпеки України (СБУ) до 33500 осіб, у тому числі до 27200 військовослужбовців у зв’язку з утворенням окремого органу - Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на базі відповідних підрозділів СБУ.