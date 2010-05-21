Янукович з Азаровим уже втратили шанс провести реформи?

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що команда нової влади мала шанс реалізувати авторитет своїх перших 100 днів для початку послідовних економічних реформ, перебудови базової моделі соціально-економічних відносин у країні, проте упустила його, і сьогодні говорити про перспективи радикальних реформ вже не доводиться.

Про це говориться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

На думку експерта, всі зусилля владної команди були спрямовані на власну легітимізацію і динамічне захоплення всієї вертикалі влади, а опозиція опинилася ідейно і системно неготовою до свого статусу і не могла ефективно протидіяти владі. «Саме в цей час варто було прислухатися до голосу лібералів-реформаторів і звернутися до практики світових реформ у податковій сфері, в соціальному захисті тощо», - вважає В.БАЛА.

Тому, зазначив він, «сьогодні вже можна говорити з високим ступенем вірогідності про те, що Віктор ЯНУКОВИЧ і Микола АЗАРОВ упустили шанс для проведення якщо не радикальних, то хоча б послідовних реформ як в економіці, так і в соціальній сфері», хоча перші кілька місяців влада традиційно має найвищі показники суспільної довіри.

На думку В.БАЛИ, команда Президента України В.ЯНУКОВИЧА обрала найбезпечніший спосіб суспільної комунікації – консервативний.

«Такий підхід коректний з погляду політичного самозбереження влади. Проте він абсолютно невиправданий в контексті довгострокових перспектив розвитку країни. В.ЯНУКОВИЧ зумів динамічно збудувати оновлену, жорстко централізовану систему влади в країні. Проте орієнтована вона, перш за все, на політичні цілі та утримання нинішнього статус-кво, а не на реалізацію наступальної стратегії», - вважає В.БАЛА.