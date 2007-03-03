Тоні Блер показує непристойний жест (фото)

Фотографія, на якій молодий Тоні Блер показує непристойний жест, була вперше показана в ефірі телеканалу ВВС.

На знімку, зробленому в період навчання нинішнього британського прем`єра в оксфордському коледжі Сент-Джонс, Блер робить образливий жест розташованою на рівні пояса правою рукою.

Згадуючи в одному з інтерв`ю про той період свого життя, Тоні Блер відзначив, що "із задоволенням ніколи більше не побачив би цієї фотографії".

"Напевно, тоді я думав, що виглядаю круто, проте доводиться визнати, що після тридцяти років це виглядає трохи інакше", - поділився прем`єр.

Як відзначає ВВС, можливо, насправді на знімку 21-річний Тоні просто грає на уявній гітарі, оскільки в ті роки він плекав надію стати рок-зіркою і грати на гітарі в групі Ugly Rumours ("Брудні чутки").

Фото було зроблене в 1975 році, проте до цих пір його власник обнародував лише верхню його частину, на якій видно тільки обличчя майбутнього прем`єр-міністра.