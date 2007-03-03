У Чечні знайшли останки екс-президента Грузії Звіада Гамсахурдіа

В Грозному знайдено труну з останками екс-президента Грузії Звіада Гамсахурдіа. Про це РІА «Новости» повідомив прокурор Чечні.

Могилу виявлено біля колишньої резиденції, яку подарував З.Гамсахурдіа Джохар Дудаєв, повідомив прокурор.

«Труну дістали з могили. Наразі на місці працюють криміналісти, вирішується питання про порушення кримінальної справи», - сказав прокурор.

За його словами, труну перевезуть до бюро судмедекспертизи республіки і згодом буде ухвалено рішення про призначення індентифікації останків.

З.Гамсахурдіа був першим президентом Грузії в 1990-1992 роках. В результаті цивільного протистояння на початку 1992 року він був зміщений з посади глави держави. У 1993 році загинув при загадкових обставинах: були версії, що його вбили, і що він наклав на себе руки.

Пошуки його могили почалися в п`ятницю на прохання сина колишнього президента Цотне ГАМСАХУРДІА.