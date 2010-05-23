Азаров: не збираюся зводити рахунки з Тимошенко, але...

Більше 90% з близько 3000 рішень уряду Юлії Тимошенко не оформлені відповідним чином, заявив прем`єр-міністр Микола Азаров.

За його словами, ці рішення затверджувалися без необхідного обговорення, не збігались із стенограмою, суперечили їй. "На папері записане одне, а насправді випустили інше... Майже 90% не перебували на контролі, залишилися нереалізованими... Для попереднього уряду - абсолютна норма. Сказали і забули", - пояснив він.

"Ми не збираємося ні рахунки зводити, ні дорікати уряду Тимошенко за дилетантство. Але маємо намір пояснити людям, чому подібних "фахівців" не можна більше допускати до управління", - цитує прем`єра Українська правда.