Сьогодні в Івано-Франківську вшанували пам`ять жертв комуністичного терору.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники обласної і міської влади, політичних партій національно-патріотичного спрямування та громадськість міста зібралися у меморіальному комплексі «Дем`янів Лаз», щоб пом`янути жертв комуністичного терору, своїх земляків, яких розстріляло НКВС у Станіславській (Івано-Франківській – УНІАН) в’язниці на початку 1941 року.

Учасники заходу поклали вінки і квіти на могили невинно убієнних. Священики греко-католицької і православної церков відслужили поминальну панахиду. В руках у присутніх майоріли партійні прапори КУНу, РУХу, «Свободи» і УНП.

На віче голова Івано-Франківської обласної ради Ігор ОЛІЙНИК наголосив, що «сталінська тоталітарна машина планомірно знищувала українство і наш український код: інтелігенцію, жінок і дітей».

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС нагадав присутнім, як 20 років тому «група сміливців, коли ще міцною була КПРС», розкопала поховання розстріляних.

«Тоді все суспільство сколихнула страшна звістка, яка свідчила про злочинність тодішнього політичного режиму, - наголосив мер Івано-Франківська. – Тоді ми дізналися гірку правду про «золотий вересень 1939 року (приєднання Західної України до УРСР – УНІАН)».

Він переконаний, що «страшну правду про ці злочини не вдасться приховати вже нікому». Він закликав лідерів патріотичних сил припинити «політичну конкуренцію між національно-партіотичними силами і об`єднатися заради збереження всього українського: мови, історії, культури».

В.АНУШКЕВИЧУС вважає, що ті лідери, які стояли на Майдані Помаранчевої революції у 2004 році, і які через свою ворожнечу скомпроментували ідеї Майдану, «мають піти у відставку з політичної арени».

Заступник голови облдержадміністрації Роман ІВАНИЦЬКИЙ наголосив, що нині ми вшановуємо жертв комуністичних репресій, щоб не забути їхню жертовність заради України. Він вважає, що невинно убієнні «стали заручниками двох тоталітарних режимів: комуністичного і фашистського. Нинішнє вшанування він назвав днем «торжества правди і справедливості».

Усі виступаючі закликали до єднання і не забувати про те, що «ми є українцями».