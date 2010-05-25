МЗС не радить українцям їхати в Бангкок

Міністерство закордонних справ України продовжує рекомендувати українським громадянам утримуватися від відвідування столиці Королівства Таїланд міста Бангкок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ця рекомендація зберігається, але вона не означає якоїсь заборони», - сказав речник МЗС.

Водночас він зауважив, що для тих українських громадян, які вже запланували поїздки у Таїланд, рекомендовано виїжджати одразу до місць відпочинку, але при цьому уникати відвідування саме Бангкока, особливо місць скупчення людей у столиці Таїланду.

О.ДИКУСАРОВ також наголосив, що українське Посольство і дипломати у Бангкоку працюють у нормальному режимі і готові до захисту інтересів громадян України.