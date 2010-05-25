Головний прикордонник пояснив, що він служить не банкам

Наявність у громадянина заборгованості перед банком чи комунальниками не є підставою не випускати його за межі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Києві голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН.

Він пояснив, що підставою для заборони виїзду громадянина України за межі держави має бути доручення Прикордонній службі від правоохоронних органів або органів прокуратури, або ж має бути відповідне рішення суду.

М.ЛИТВИН зауважив, що на одній із нарад з даного питання представники банківських структур пропонували надавати прикордонникам списки боржників, але Прикордонна служба їм у цьому відмовила. «Відомство діє у рамках чинного законодавства… На підставі списку банку ми діяти не будемо. Ми у банку на службі не знаходимося, а знаходимося на службі держави. Ми не маємо права цього робити»,- сказав М.ЛИТВИН.