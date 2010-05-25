Демаркація кордону між Україною і РФ відбудеться швидко і без проблем

Голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН не сумнівається, що демаркація українсько-російського сухопутного кордону відбудеться швидко і без проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я вважаю, все робиться дуже швидкими темпами… Ця проблема зрушила з мертвої точки і залишилося вирішити технічні питання, оскільки питання політичні вже вирішені…Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Думаю, робота комісії (мається на увазі українсько-російської демаркаційної комісії - УНІАН) планово почнеться і планово закінчиться», - сказав М.ЛИТВИН.

За його словами, після створення цієї комісії на першому ж її засіданні буде вирішено план роботи, питання щодо фінансування окресленої проблеми для кожної сторони тощо.

У той же час голова української Держприкордонслужби зауважив, що у питанні делімітації морської частини українсько-російського кордону необхідно виробити єдину точку зіткнення з урахуванням національних інтересів обох сторін, оскільки пошук шляхів вирішення цього питання є непростим і триває вже не один рік, зокрема вже проводилося 32 раунди переговорів.

Разом з тим М.ЛИТВИН зауважив, що у питанні демаркації українсько-білоруського кордону проводитиметься така сама робота.