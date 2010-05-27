Експерт: Янукович спроможний здійснити оборонну реформу

Ряд експертів позитивно оцінюють ділові якості нового Верховного головнокомандувача ЗСУ, який “не запізнюється на 4-5 годин” на колегії Міністерства оборони, з огляду на ефективність просування реформ у Збройних силах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили деякі учасники міжнародного круглого столу “Пріоритети реформування сектору безпеки і оборони в Україні”, який проходить у Києві у рамках засідання спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи.

За словами директора Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України Віктора КОРЕНДОВИЧА, одним із головних викликів для проведення оборонної реформи в Україні є забезпечення її послідовності і спадковості.

“Зараз відбулися президентські вибори. Я повинен сказати, що попри всі передвиборчі політичні заяви – якщо Партія регіонів прийде до влади, то зміниться політичний напрям, зміняться реформи – ми після виборів маємо більш стабільну ситуацію. Ми бачимо, що Збройні сили позбавилися тих викликів, які ми, наприклад, мали минулі два роки із забезпеченням міжнародних навчань і все інше...”, - зауважив він.

На переконання військового експерта, голови правління Центру воєнної політики та політики безпеки Євгена ШЕЛЕСТА, консолідовані дії всіх гілок влади дозволяють сподіватися на реальне наповнення спеціального фонду бюджету Міноборони, що, разом із прогнозованим економічним зростанням держави повинно забезпечити фінансову складову спочатку стабілізації, а в подальшому розвитку Збройних сил України.

“Є Верховний головнокомандувач, який вміє приймати рішення та не запізнюватися на засідання колегії Міністерства оборони на 4-5 годин, тримаючи керівництво Збройних сил у “великій залі”, як було раніше”, - також відзначив експерт.

Верховним головнокомандувачем ЗСУ є Президент України.