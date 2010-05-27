У БЮТ хочуть, щоб Янукович спростував заяву Грищенка щодо НАТО

Народний депутат від БЮТ, член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ігор ГРИНІВ називає “політичною провокацією” заяву міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА про відмову України від наміру вступити в НАТО.

Про це І.ГРИНІВ сказав у розмові кореспондентом УНІАН, коментуючи заяву К.ГРИЩЕНКА з приводу того, що Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство в цій організації знімається з порядку денного.

І.ГРИНІВ наголосив, що такі заяви міністра “суперечать прийнятим документам стосовно пріоритетів зовнішньої політики України і стратегії розвитку України”. Він зазначив, що “в практиці сьогоднішнього уряду стало повне нівелювання правових механізмів - і Конституція зігнорована багато разів і в такій делікатній справі як зовнішня політика”.

І.ГРИНІВ зауважив, що коли міністр закордонних справ України “робить таку власну заяву, то це скоріше нагадує міжнародну провокацію, яка після цього може бути спростована Президентом України або парламентом України, але для того, щоб відчути настрої за кордоном, політичні думки лідерів запускається така політична провокація”.

“Тут міністр вийшов за всі свої повноваження, і думаю, що це буде окремий предмет розгляду на засіданні Комітету Верховної Ради України у закордонних справах та парламенту України ”- додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, на ХІ Міжвідомчій нараді з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство в цій організації знімається з порядку денного.

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що ідея членства України в Альянсі не користується підтримкою більшості українців і деструктивно впливає на ефективність зовнішньої політики України. Враховуючи це, сказав К.ГРИЩЕНКО, Україна продовжуватиме розвивати свої відносини з Альянсом, але питання про членство наразі знімається з порядку денного. За словами міністра, саме такий підхід найбільше відповідає сучасному стану речей.