Політиків і експертів непокоїть СБУ

Представники громадського об’єднання «Український форум» напрацювали низку рекомендацій для органів державної влади щодо реформування Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції в Києві.

До “Українського форуму” входять Володимир СЕМИНОЖЕНКО, Володимир ГОРБУЛІН, Анатолій ЗЛЕНКО, Георгій КРЮЧКОВ, Віктор МУСІЯКА та низка інших політиків та експертів.

Ці напрацьовані рекомендації щодо цілей і напрямів реформування СБУ та сектору національної безпеки будуть надіслані Президенту, голові Верховної Ради, прем’єр-міністру, секретарю Ради національної безпеки і оборони, керівництву СБУ.

Зокрема, один з керівників “Українського форуму”, колишній голова СБУ Євген МАРЧУК зазначив, що значне занепокоєння викликає тривала відсутність керівника служби.

Є.МАРЧУК також зазначив, що останні троє керівників СБУ мали різне бачення на реформування служби, що, за його словами, не додає стабільності діяльності цієї організації.

У своїх рекомендації представники “Українського форуму” пропонують позбавити СБУ в процесі реформування не притаманних їй функцій. Зокрема, вилучити з її повноважень боротьбу з організованою злочинністю, що є функцією Міністерства внутрішніх справ.

На прес-конференції Є.МАРЧУК підкреслив, що дуже важливим є налагодження систематичного громадського контролю за діяльністю служби.

Представники “Українського форуму” вважають, що з цією метою у Верховній Раді слід створити окремий комітет з проблем безпеки, а у його структурі передбачити створення підкомітету з правового забезпечення та фахового контролю за діяльністю СБУ.

Крім цього, експерти “Українського форуму” вважають за необхідне у структурі Секретаріату Президента передбачити інституцію представництва Президента в СБУ, яка має бути інтегрована в службу і мати можливість здійснювати нагляд за діяльністю СБУ.

Також Є.МАРЧУК підкреслив важливість ефективного функціонування Громадської ради при СБУ, яку зараз очолює В.МУСІЯКА.

Є.МАРЧУК зазначив, що необхідно розширити повноваження Громадської ради з контролю над СБУ.

Також він вважає за необхідне жорстко регламентувати процедуру прослуховування громадян України СБУ за санкцією суду. Зокрема, за його словами, необхідно суттєво обмежити термін, на який дозволяється прослуховування, а також зробити жорсткішими умови надання судової санкції на цю процедуру.

Є.МАРЧУК додав, що також необхідно обмежити процедуру прослуховування, зокрема, фіксувати лише ті розмови, які стосуються лише справи, в якій підозрюється ця особа, а після закінчення терміну прослуховування ці матеріали мають бути обов’язково знищені.